VS ‘verontwaardigd’ over raketaanval in Irak

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken zei dat de Verenigde Staten „verontwaardigd” zijn over een raketaanval bij het vliegveld van Erbil in Noord-Irak. Bij die aanval in Iraaks Koerdistan raakte een Amerikaanse militair gewond. Een burger die voor de troepenmacht werkte kwam om, vijf andere burgermedewerkers raakten gewond.