‘Economie waarschijnlijk licht gegroeid in vierde kwartaal’

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal waarschijnlijk heel licht gegroeid ondanks de tweede coronalockdown. Maar dat neemt niet weg dat 2020 naar verwachting de geschiedenisboeken in gaat als jaar van economische krimp. Hoe de cijfers precies uitpakken, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend bekend.