Nog in 2021 investeringen nodig om doelen Klimaatakkoord te halen

Er moet op korte termijn in het Nederlandse stroomnet geïnvesteerd worden, omdat sommige doelen van het Klimaatakkoord anders niet gehaald worden. Zo dient nog dit jaar te worden begonnen met elektrificatietrajecten. Dat is de conclusie van een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Netbeheer Nederland en Energie-Nederland.