De Balie neemt onderwijsdebat over van onderwijsbond AOb

Cultuurcentrum De Balie in Amsterdam neemt dinsdag een onderwijsdebat met Tweede Kamerleden over van de vakbond AOb. Aanvankelijk zou de Algemene Onderwijsbond het debat organiseren in De Balie maar de bond blies dit maandag opeens af. Heikel punt voor de bond was de deelname van de PVV. De andere Kamerleden die zich met onderwijs bezighouden, reageerden eerder maandag verontwaardigd op de annulering.