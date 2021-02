Prof. De Vries: Relatie tussen supermens en eindtijd is duidelijk

Kunstmatige intelligentie, supermens, big data en big brother houden veel RD-lezers bezig. Een aantal stuurde een reactie op artikelen daarover aan de redactie. De hamvraag was: Hoe moeten we hier nu mee omgaan? Marc de Vries, hoogleraar christelijke filosofie aan de TU Delft, was bereid om aan zijn keukentafel in Papendrecht een spade dieper te steken.