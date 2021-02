Hoekstra: Brusselse groeiprognose Nederland is kort door de bocht

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt de groeiverwachting van de Europese Commissie voor Nederland dit jaar „kort door de bocht”. Volgens het dagelijks EU-bestuur groeit de Nederlandse economie in 2021 slechts 1,8 procent tegenover gemiddeld 3,7 procent in de hele EU en scoort Nederland daarmee het laagst van alle 27 lidstaten. „Bij de duiding is er geen rekening mee gehouden dat de krimp in Nederland ook minder was”, aldus de bewindsman na afloop van een Eurogroep-vergadering. „Ik verwacht dat, als we eenmaal uit deze fase zijn, Nederland weer een forse inhaalslag zal maken.”