Schoonheid: Odyssee

Inspiratie is net als spierpijn: je krijgt het soms op de gekste plekken. In de kerk bij het inleidend orgelspel. Op de fiets in een striemende hagelbui. Tijdens je rekententamen. In een oogwenk heeft het je gedachten op de trein gezet, waar ze, ongehinderd door de wrijving van tijd of omstandigheden, als in een vacuüm voortvliegen. In je hoofd staan alle deuren open. Moeiteloos wervelen woorden en beelden van wagon naar wagon.