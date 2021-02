Kamer eist opheldering over Erdogan-analyse NCTV

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over een uitgelekte analyse waarin antiterrorismecoördinator NCTV zorgen uit over de islamistische koers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Vooral de effecten hiervan op Turkse Nederlanders maken dat partijen opheldering willen van het kabinet. Oppositieleider Geert Wilders wil dat de nota naar de Kamer wordt gestuurd.