Grote telefonische drukte bij GGD door verzetten van afspraken

Wie maandag de GGD probeerde te bereiken voor het maken van een afspraak voor een test of een prik, moest soms lang wachten of kreeg zelfs geen verbinding. Het was volgens een woordvoerster erg druk door met name het verzetten van de 15.000 afspraken voor vaccinatie en 14.000 testafspraken die voor maandag stonden ingepland, maar die door de gladheid niet konden doorgaan.