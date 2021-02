Blok waarschuwt dat brexit-problemen mogelijk erger worden

Hoewel het de eerste maand na de brexit relatief soepel verliep aan de grenzen, waarschuwt demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dat het ergste misschien nog komt. Door de coronacrisis was er veel minder grensverkeer dan daarvoor, maar als dat weer aantrekt kunnen er alsnog „verdere verstoringen” komen, schrijft Blok in een brief aan de Tweede Kamer.