Grapperhaus: proef met kroegen nu nog niet aan de orde

Het is nog lang niet zeker of en wanneer er een proef komt voor verantwoord kroegbezoek. Veel burgemeesters juichen zo’n corona-experiment momenteel toe. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) temperde voorafgaand aan het overleg met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s echter de verwachtingen. „Op dit moment is een proef nog niet aan de orde”, aldus de minister maandag.