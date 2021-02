Eerste proefevenement in Utrecht: het voelt als een feestje

„Het voelt als feestje vandaag, maar het is bloedserieus”, zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) tijdens de opening van het eerste proefevenement in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. „Heel belangrijk”, noemde Keijzer het evenement tegenover de vijfhonderd aanwezige gasten.