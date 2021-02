Verdachte fatale woningbrand Assendelft naar Pieter Baan Centrum

Een 49-jarige man uit Assendelft (Noord-Holland), die wordt verdacht van moord op zijn 14-jarige zoon door brandstichting in zijn eigen woning, wordt in het voorjaar in het Pieter Baan Centrum opgenomen. Dat bleek maandag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Alkmaar, waarbij Martijn den B. niet aanwezig was.