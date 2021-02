Code rood ook in Groningen en Drenthe beëindigd

Het KNMI heeft tegen 13.00 uur het weeralarm code rood beëindigd in Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden. Het instituut waarschuwt wel dat het vooral in Groningen en Drenthe nog verraderlijk glad kan zijn door ijzel en sneeuwresten. In het hele land geldt maandagmiddag nog code geel, met uitzondering van Zeeland.