Weeralarm KNMI geldt nog maar in paar provincies

Vooral in het noorden en oosten van het land is het maandagochtend nog verraderlijk glad door ijzel en sneeuwresten, meldt het KNMI. In een groot deel van het land is nog een weeralarm (code rood) van kracht. In Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant heeft het weerinstituut afgeschaald naar code geel.