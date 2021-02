Oprichter Loterijverlies niet in rechtbank door code rood

De rechtszaak tegen de oprichter van stichting Loterijverlies is maandag in Zwolle aangehouden vanwege code rood. Ferdy R. wordt verdacht van het verduisteren van 2,8 miljoen euro van de stichting. De 40-jarige R. uit het Noord-Hollandse Bergen en zijn advocaat verschenen niet op de zitting in Zwolle vanwege de weersomstandigheden.