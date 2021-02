Column: Avondklok

„Door heel de omtrek melden de klokken het uur der rust.” Mijn moeder zong het wat keren. In heel wat oorden meldt de bronzen torenstem nog steeds ”het zoete uur der rust”. Alleen, wij horen het niet meer en dus gehoorzamen we ook niet meer. We lieten ons opslokken door de 24 uurs­economie. Door de mythe dat we steeds meer moeten produceren en consumeren om gelukkig te zijn. We verloren het leven op het ritme van de schepping. Dat breekt ons op. Dom je hartenklop steeds te laten opjagen.