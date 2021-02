Gladheid speelt verkeer en voetgangers overal parten

Ook al geldt in Zuid-Holland en Zeeland geen code rood meer voor gevaarlijk weer door ijzel en sneeuwresten, het is er op veel plekken toch glad op wegen, stoepen en bruggen. Er hebben zich ongevallen voorgedaan waarbij het in de meeste gevallen bleef bij blikschade. In de twee provincies is de waarschuwing afgeschaald van code rood naar code geel.