Damrak stevent af op hoger begin van drukke cijferweek

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag rustig te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Er staan weinig bedrijfsresultaten op het programma en Wall Street blijft dicht vanwege President’s Day. Later in de week openen de AEX-bedrijven DSM, Ahold Delhaize, AkzoNobel, ASR, NN Group en Galapagos de boeken. Ook de door de coronacrisis zwaar getroffen luchtvaartcombinatie Air France-KLM geeft inzicht in de stand van zaken. De openingsindicatoren wijzen op een positief begin van de beurshandel op het Damrak.