Hoger beroep treinkaping De Punt hervat

Het hof in Den Haag hervat maandag de inmiddels al jaren slepende rechtszaak over de treinkaping bij De Punt. Maandag en dinsdag zijn de advocaten aan de beurt voor hun pleidooien. De zittingen zijn via een livestream voor iedereen te volgen. Een deel van de zitting is achter gesloten deuren, omdat er dan beelden en geluidsfragmenten afgespeeld worden die niet openbaar zijn.