Druk weekeinde bij spoedeisende hulp door schaatsletsel

De afdelingen spoedeisende hulp van de ongeveer 80 ziekenhuizen hebben het afgelopen weekeinde de handen vol gehad aan met schaatsers die na een val gewond waren geraakt. Zowel zaterdag als zondag was het tweemaal zo druk als in een doorsnee weekeinde in deze coronaperiode, zegt aankomend voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.