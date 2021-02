Cijferseizoen gaat door op beurs Amsterdam

Het cijferseizoen op de aandelenbeurs in Amsterdam gaat deze week door met resultaten van onder meer speciaalchemiebedrijf DSM, supermarktconcern Ahold Delhaize, verfproducent AkzoNobel, verzekeraars ASR en NN, luchtvaartonderneming Air France-KLM en biotechnoloog Galapagos. Daarnaast is ook de macro-economische agenda goed gevuld. Zo komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag met een eerste raming over de Nederlandse economie in het vierde kwartaal.