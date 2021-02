Tienduizenden demonstranten de straat op na coup Myanmar

Tienduizenden demonstranten zijn zondag de straat opgegaan in de grote steden in Myanmar tijdens de negende dag van anti-coupprotesten. In het wit geklede studenten marcheerden door het centrum van Yangon, de grootste stad in het land, en eisten de vrijlating van voormalig leider Aung San Suu Kyi. Zij zit vast sinds op 1 februari het leger in het land de macht greep. Als onderdeel van het protest reed een stoet autobussen langzaam en al toeterend door de stad.