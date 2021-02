Autoriteiten Guinee roepen ebola-epidemie uit na sterfgevallen

De autoriteiten in Guinee spreken van een nieuwe epidemie van het ebolavirus nu daar voor het eerst in vijf jaar weer mensen aan ebola zijn gestorven. Minister Remy Lamah van Volksgezondheid meldde dat er vier mensen in het West-Afrikaanse land aan het virus zijn overleden en zei „echt bezorgd” te zijn. Tijdens de uitbraak van 2013-2016, die begon in Guinee, vielen ruim 11.000 doden in de hele regio. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zondag snelle hulp aan Guinee toegezegd.