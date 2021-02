Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, heeft scherpe kritiek geuit op zijn Republikeinse collega’s nadat oud-president Donald Trump werd vrijgesproken in het impeachmentproces. „6 januari wordt een dag der schande in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Het niet veroordelen van Donald Trump zal een schande worden in de geschiedenis van de Senaat.”