Bijna tien jaar na een beving met een verwoestende tsunami tot gevolg, is hetzelfde Oost-Japanse gebied opnieuw getroffen door een aardbeving. Er is sprake van meerdere gewonden, maar de schade lijkt gering. Miljoenen mensen zitten echter zonder stroom. Alleen al in de hoofdstad Tokio viel de elektriciteit uit bij 950.000 huishoudens, citeren Japanse media een woordvoerder van de regering.