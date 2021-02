Deal aanklagers en verdediging, geen getuigen in proces Trump

Onder aanvoering van de Democratische en Republikeinse fractieleiders hebben de aanklagers en verdediging in het proces tegen Donald Trump een deal bereikt over het niet oproepen van getuigen. Eerder op de dag waren de aanklagers tot ieders verrassing juist gekomen met het verzoek om dat wel te doen. De Senaat stemde in meerderheid voor het verzoek, waardoor het proces vertraging dreigde op te lopen.