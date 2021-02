Advocaat na aanslag: de verwachte rugdekking krijg ik niet

Advocaat en curator Philippe Schol, die in 2019 ternauwernood een moordaanslag overleefde, is teleurgesteld over de manier waarop justitie daarna met zijn beveiliging is omgegaan. De raadsman doet daarover zijn beklag in een interview met EenVandaag. „Ik ruim de rotzooi op van de bv Nederland. Als er dan wat gebeurt, verwacht je rugdekking maar die krijg je niet. Behalve als je aandringt. Het hele beveiligingsaspect vind ik dramatisch.”