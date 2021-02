Moderna mag hoeveelheid vaccin per flesje verhogen

Moderna mag de hoeveelheid coronavaccin per flesje met maximaal 40 procent verhogen. Het Amerikaanse biotechbedrijf heeft daarvoor toestemming gekregen van de Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA, schrijft The New York Times. Zo kunnen uit elke flacon veertien doses worden gehaald, in plaats van de huidige tien, en kunnen de vaccinatiecampagnes worden versneld.