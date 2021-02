Column: De winter van Slippens

Het voelde voor mij zoals ik vroeger toeleefde naar m’n verjaardag. Nadat weerkundigen een winterperiode aankondigden met veel sneeuw en strenge vorst, werd de kleuter in me wakker. Zaterdag voelde ik al een soort opwinding. Vanavond en vannacht zou het gebeuren. Sneeuw en vorst en totale ontregeling van het openbare leven. Sneeuwduinen op de wegen en lawinegevaar in de achtertuin door sneeuw die van het dak glijdt. Strooien zal niet helpen, sneeuwschuiven evenmin en wie zich buiten waagt, loopt kans op bevriezing.