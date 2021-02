Seres waait mee met onstuitbare Chinese opmars

Na MG en Aiways is Seres het derde Chinese merk dat de oversteek naar Europa maakt. Overigens, de wortels liggen in Silicon Valley en de auto’s voor de Amerikaanse markt worden daar geproduceerd. De eerste Seres 3 is een middenklasse SUV met een volledig elektrische aandrijving. Met een vermogen van 120 kW en koppel van 300 Nm sprint de auto in 8,9 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 155 km/u.