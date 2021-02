Aanklager onderzoekt telefoontje senator VS over verkiezingen

Een openbaar aanklager in de Amerikaanse staat Georgia onderzoekt een telefoontje van Republikeinse senator Lindsey Graham over de verkiezingsuitslag aan Brad Raffensperger, die als bestuurder de hoogste politiek verantwoordelijke is voor de verkiezingen in de zuidelijke staat die nipt naar Joe Biden ging. Raffensperger klaagde na het telefoongesprek dat Graham hem onder druk had willen zetten. Het gesprek wordt onder de loep genomen als onderdeel van een justitieel onderzoek naar oud-president Donald Trump, meldt The Washington Post.