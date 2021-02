Senatoren VS stellen vragen aan verdediging Trump en aanklagers

Nadat het verdedigingsteam van oud-president Donald Trump in het impeachmentproces vrijdag had bepleit waarom de Senaat Trump niet moet veroordelen wegens diens rol in de bestorming van het Capitool, konden de senatoren vragen stellen aan de advocaten en de aanklagers. De Democraten vroegen onder meer of Trumps ongefundeerde beweringen over verkiezingsfraude diens achterban hebben geradicaliseerd. De Republikeinen vroegen op hun beurt of het „showproces” bedoeld was om Trump in diskrediet te brengen.