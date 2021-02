Disney daalt na onverwachte winst op lichtgroen Wall Street

Entertainmentconcern Disney werd vrijdag 1,7 procent lager gezet op Wall Street. Het bedrijf had een dag eerder een onverwachte winst in het slotkwartaal van 2020 laten zien. Bovendien groeiden de verschillende streamingdiensten van het bedrijf, zoals Disney+, ESPN+ en Hulu, zeer snel. Verschillende analisten menen dat de sterk gestegen aantallen streamingabonnees al in de prijs van het aandeel verwerkt waren.