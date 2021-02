Vakbonden KLM roepen Brussel op geen landingsrechten af te nemen

De Nederlandse luchtvaartvakbonden roepen de Europese Commissie gezamenlijk op geen start- en landingsrechten af te pakken in ruil voor extra staatssteun aan KLM. Ze vinden dat eurocommissaris van mededinging Magrethe Vestager banen op het spel zet als ze dat daadwerkelijk eist, schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Deense. De positie van KLM zal door zo’n eis namelijk niet worden versterkt, wat het doel van de staatssteun zou moeten zijn, maar juist verzwakt.