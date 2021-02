Reddingsoperatie voor twee Limburgse dassen

De provincie Limburg gaat twee dassen die in Roermond te weinig voedsel vinden en zich daarom in levensgevaarlijke situaties begeven, verplaatsen naar een veilige plek in het naburige dorp Vlodrop aan de Duitse grens. Daar is volgens de provincie inmiddels een kunstburcht gebouwd. Eén das - een ouder mannetje van 16 kilo - is inmiddels gevangen en in goede gezondheid naar een dierenopvang in het Belgische Opglabbeek gebracht, in afwachting van zijn definitieve verhuizing. De tweede das moet nog opgespoord en gevangen worden.