Natuurorganisaties woedend op Limburg om vangen dassen

Natuurorganisaties zijn woedend over pogingen van de provincie Limburg om twee dassen te vangen in Roermond. Eén das is al gevangen en weggebracht, naar de ander wordt gezocht. De Partij voor de Dieren heeft Kamer- en Statenvragen gesteld over de ontheffing die de provincie gaf voor het vangen van de dieren. Das en Boom dient een bezwaarschrift in bij de provincie.