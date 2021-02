KBO-PCOB: maak liften passend voor brancards en uitvaartkisten

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept gemeenten en woningcorporaties op liften in seniorenflats groot genoeg te maken voor brandcards en uitvaartkisten. Uit onderzoek van het televisieprogramma MAX Meldpunt blijkt dat de helft, ongeveer 16.000 exemplaren, te klein is. Met als gevolg dat mensen met een hijskraan uit een flat moeten worden getild en de kisten rechtop in de lift staan.