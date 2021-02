Europese Commissie bezorgd over langer Belgisch reisverbod

De Europese Commissie is bezorgd over de verlenging van het Belgische verbod op onnodige reizen. Zij heeft de Belgische regering om opheldering gevraagd over het verbod, dat nu tot 1 april blijft gelden. Ook reisbeperkingen die andere EU-landen invoeren, om te voorkomen dat nieuwe varianten van het coronavirus overslaan, baren de commissie zorgen.