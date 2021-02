Zestien verdachten aangehouden voor rellen Museumplein

De politie heeft na de rellen op het Museumplein in Amsterdam op 17 en 24 januari in totaal zestien mannen aangehouden op basis van beeldmateriaal. Sommige verdachten werden herkend nadat de politie foto’s van hen online zette, over anderen kwam informatie binnen nadat er beelden van hen werden getoond in programma’s als Opsporing Verzocht en Crime Desk.