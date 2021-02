Rechtbanken: circa 70 procent van corona-achterstand ingehaald

Van de 16.000 strafzaken die vorig jaar in de eerste drie maanden van de coronacrisis moesten worden uitgesteld, is inmiddels zo’n 70 procent afgehandeld. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De organisatie verwacht dat de opgelopen achterstand in het strafrecht uiterlijk eind dit jaar volledig is weggewerkt.