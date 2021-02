De Franse gezondheidsautoriteiten bevelen aan dat mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus maar één keer een vaccin krijgen toegediend. De ex-patiënten hebben namelijk al immuniteit opgebouwd bij het herstel van de aandoening en het vaccin is dan enkel nog een „herinnering” voor de opgebouwde weerstand. Frankrijk zou het eerste land worden dat deze aanpak onderschrijft als de regering akkoord gaat met het advies van Hoge Gezondheidsautoriteit. Vooralsnog is het over het algemeen gebruikelijk twee doses toe te dienen van een vaccin tegen Covid-19