Máxima leent Prinsjesdagjurk uit aan Fries Museum

Koningin Máxima heeft de jurk die ze droeg tijdens Prinsjesdag 2015, ontworpen door Jan Taminiau, uitgeleend aan het Fries Museum in Leeuwarden. De met bloemen en vogels geborduurde jurk van beige zijde, waarin topfotograaf Erwin Olaf de koningin later ook nog vereeuwigde, gaat deel uitmaken van de nieuwe tentoonstelling Haute Bordure. Die is te bezoeken zodra de musea weer belangstellenden mogen ontvangen.