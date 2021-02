Verdachte vrijgesproken van doodsteken vriend in Gouda

Een 49-jarige man uit Gouda is door de rechtbank vrijgesproken van het doden van een 43-jarige man uit Gouderak in 2014. Het slachtoffer Ewoud Siegers werd op 6 december 2014 met steekverwondingen in het hart en de longen gevonden in het water van een park in Gouda. Er is niet voldoende bewijs dat de verdachte Nabil el M. direct betrokken was bij het geweld, concludeert de rechtbank in Den Haag vrijdag.