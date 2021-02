Duitsland komt met wet tegen uitbuiting buitenlandse werknemers

Duitsland gaat boetes geven aan bedrijven die zaken doen met buitenlandse leveranciers die het niet zo nauw nemen met mensenrechten of milieuregels. De regeringspartijen zijn het eens geworden over wetgeving om dat mogelijk te maken. Minister van Arbeid Hubertus Heil sprak over een „historische doorbraak” die uitbuiting van werknemers zal tegengaan.