Zes jaar cel en tbs voor ontsnapping uit tbs-kliniek

De rechtbank in Rotterdam legt zes jaar cel en tbs met dwangverpleging op aan de man die vorig jaar op gewelddadige wijze uit de tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal wist te ontsnappen. Dat deed hij samen een medegedetineerde die de vlucht niet overleefde. De celstraf is de helft van de twaalf jaar die het OM had geëist. Zo’n hoge straf past meer bij misdrijven als doodslag, oordeelt de rechtbank.