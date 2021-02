’Niet met z’n allen gaan schaatsen, ongeacht staat van het ijs’

„Ook al ligt er ergens in Nederland in het komende weekeinde nog zo’n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen. De oproep blijft om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken.” Zo begint een hoofdstuk over schaatsen, schaatsbanen, sneeuw en winterweer dat op de coronasite van de Rijksoverheid is geplaatst. Veel burgemeesters benadrukken vrijdag ook dat de huidige coronaregels grootschalige ijs- en sneeuwpret niet toestaan, ongeacht of er nu goed of gevaarlijk ijs in hun gemeente te vinden is. „Het ijs is bedoeld voor de eigen inwoners van het gebied”, zo vat burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland het samen.