KNSB: schaats dicht bij huis op sloten en vijvers

Schaatsbond KNSB roept mensen op verstandig te zijn als ze willen gaan schaatsen op natuurijs. „Blijf dicht bij huis. Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats. Wil je zeker weten dat het ijs veilig is en de omstandigheden coronaproof zijn, ga dan schaatsen bij de lokale natuurijsclub. Ga niet schaatsen op bevroren open water, want daar is de ijskwaliteit onbetrouwbaar”, drukt de bond de liefhebbers op het hart.