Politie Rotterdam handhaaft boete voor beschermen kapsalon

De politie in Rotterdam handhaaft de coronaboetes die een groep mannen kreeg, toen zij de kapsalon van de zus van één van hen wilden beschermen tegen avondklokrellen. Volgens de advocaat die de mannen in de arm hebben genomen heeft de groep niets verkeerd gedaan, maar de politie stelt dat de mannen zich niet aan coronaregels hebben gehouden en dat zij „de kapsalon ook hadden kunnen beveiligen zonder de wet te overtreden”. Dat staat in een brief die namens korpschef Fred Westerbeke aan raadsman Frank van Ardenne is gestuurd.