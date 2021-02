Politie vindt bij invallen veel geld, drugs en merkkleding

Bij invallen in drie woningen in Roermond, Brunssum en Kerkrade heeft de politie donderdagochtend drie mannen aangehouden en grote hoeveelheden geld, drugs en merkkleding gevonden. Ook werden twee auto’s en een vuurwapen in beslag genomen, en vond de politie bij de invallen twee wietplantages en een ruimte die was ingericht voor de verwerking van harddrugs. Dat maakte de politie vrijdag bekend.